Пентагон считает недостаток призывников на Украине преимуществом для РФ
Количество призывников на Украине сокращается, а подготовка Вооруженных сил Украины оставляет желать лучшего, сообщает РИА Новости.
Об этом Конгрессу США заявил генинспектор Пентагона. По его словам, это является важными преимуществами России. Также указывается, что Киев сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада.
ВСУ не хватает численности, поддержки с воздуха и возможностей для прорыва. Это является критически важным преимуществом для Москвы. Отмечается, что в первом квартале Украина продолжала сталкиваться с критической нехваткой боеприпасов и беспилотников.
Ранее разведка США назвала удары Украины по России беспорядочными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
