Об этом Конгрессу США заявил генинспектор Пентагона. По его словам, это является важными преимуществами России. Также указывается, что Киев сталкивается с сокращением количества мужчин призывного возраста, проблемами с организацией подготовки войск и сохраняющейся зависимостью от Запада.

ВСУ не хватает численности, поддержки с воздуха и возможностей для прорыва. Это является критически важным преимуществом для Москвы. Отмечается, что в первом квартале Украина продолжала сталкиваться с критической нехваткой боеприпасов и беспилотников.

Ранее разведка США назвала удары Украины по России беспорядочными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

