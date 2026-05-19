СМИ: США готовят военный сценарий против Кубы
Администрация американского лидера Дональда Трампа приступила к рассмотрению сценария военного вторжения на Кубу, сообщает Politico.
По данным издания, это происходит из-за провала попыток добиться перемен на острове с помощью жестких экономических санкций и топливной блокады. Вашингтон рассчитывал, что это на фоне военных успехов США в Венесуэле и Иране запугает кубинцев и заставит их пойти на сделку.
Теперь, когда ситуация с Ираном зашла в тупик, а кубинцы оказались крепче, чем считалось вначале, вопрос военных действий «стоит на повестке дня так, как никогда раньше».
Командование США прорабатывает различные сценарии, которые выходят за рамки точечных операций по захвату конкретных лиц. Не исключена полномасштабная наземная интервенция с целью полной смены власти на острове.
Также в США оценивают риск применения Кубой ударных беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
