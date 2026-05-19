Трамп: США ждут от Ирана письменного отказа от планов создать ядерное оружие
Американские власти ждут от Ирана заявления в письменной форме об отсутствии намерений создавать ядерное оружие, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.
«Теперь они должны это облечь в письменную форму», - указал глава государства. По его словам, имеются хорошие шансы на сделку с Ираном.
При этом Трамп распорядился, чтобы американские вооружённые силы были готовы к полномасштабному наступлению на Иран в случае провала переговоров по приемлемому для Вашингтона соглашению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Трамп: США ждут от Ирана письменного отказа от планов создать ядерное оружие
- В РФ массово продаются саженцы и семена выдуманных ИИ растений
- АТОР: Летом из России можно улететь без пересадок в 32 страны
- Разведка США назвала удары Украины по России беспорядочными
- Меркель: Европейским лидерам не следует недооценивать Путина
- В Дагестане экс-депутата Гаджиева заочно осудили по делу об убийстве
- На обратной стороне Солнца сформировался опасный центр активности
- ЕК: Документы для транша Украине на €90 млрд не готовы
- Мерц: Европа готова сесть за стол переговоров после остановки боев
- СМИ: Суд запретил Потаниной продолжать судиться с бывшим мужем в Лондоне