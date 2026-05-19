Трамп: США ждут от Ирана письменного отказа от планов создать ядерное оружие

Американские власти ждут от Ирана заявления в письменной форме об отсутствии намерений создавать ядерное оружие, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

Трамп опубликовал изображение с намеком на продолжение операции против Ирана

«Теперь они должны это облечь в письменную форму», - указал глава государства. По его словам, имеются хорошие шансы на сделку с Ираном.

При этом Трамп распорядился, чтобы американские вооружённые силы были готовы к полномасштабному наступлению на Иран в случае провала переговоров по приемлемому для Вашингтона соглашению, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
