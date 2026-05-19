СМИ: Греция обратилась с требованием к Киеву после ЧП с морским дроном

Греция послала Украине сигнал о необходимости отозвать все беспилотные катера от своих берегов после инцидента с морским дроном рядом с островом Лефкада, сообщает Ekathimerini.

По данным издания, Киев должен отозвать все катера, которые остаются вне поля зрения радаров, подальше от греческого побережья. Найденый на Лефкаде беспилотный катер оказался морским дроном-камикадзе «Козак Мамай». Его перевозило заходившие в Ливию судно. При этом он «был лишь одним дроном из неопределенного количества».

В дипломатических кругах Афины уже дали понять всем, что риски для безопасности и окружающей среды в морях, окружающих Грецию, со стороны украинских беспилотников нельзя игнорировать.

Ранее стало известно, что Британия планирует перехватывать «теневой флот» с помощью морских дронов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

