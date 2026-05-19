В РФ массово продаются саженцы и семена выдуманных ИИ растений
В интернете растут продажи семян и саженцев несуществующих ягод, овощей и фруктов, сообщают «Известия».
В Сети распространяются сгенерированные ИИ изображения, с обещанием чудо-урожая клубнично-малинового дерева, тигровой груши, черной земляники и других «растений». Общественники расценивают это как мошеннические действия. Многие садоводы верят обещаниям, и не получают заявленный урожай.
Потребителям также предлагаются другие чудо-растения, среди которых клубника в виде розы, смородина, вытянутая в форме огурца или болгарского перца, и виноград, напоминающий человеческий палец. А для россиян, которые любят яркие цвета, в продаже имеются черная земляника, фиолетовый крыжовник, сине-желтая малина, бело-красные помидоры. Почти в каждом случае продавцы обещают покупателям небывалые урожаи, невероятные вкусы и высокие диетические свойства.
В Общественной потребительской инициативе попросили Генпрокуратуру и МВД остановить продажи фейковых семян. При этом представители маркетплейсов заявили, что оперативно скрывают такие товары и просят продавцов заменить созданные нейросетей изображения.
Ранее эксперт сообщил, как мошенники массово обманывают дачников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: США готовят военный сценарий против Кубы
- Трамп: США ждут от Ирана письменного отказа от планов создать ядерное оружие
- В РФ массово продаются саженцы и семена выдуманных ИИ растений
- АТОР: Летом из России можно улететь без пересадок в 32 страны
- Разведка США назвала удары Украины по России беспорядочными
- Меркель: Европейским лидерам не следует недооценивать Путина
- В Дагестане экс-депутата Гаджиева заочно осудили по делу об убийстве
- На обратной стороне Солнца сформировался опасный центр активности
- ЕК: Документы для транша Украине на €90 млрд не готовы
- Мерц: Европа готова сесть за стол переговоров после остановки боев