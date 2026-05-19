В РФ массово продаются саженцы и семена выдуманных ИИ растений

В Сети распространяются сгенерированные ИИ изображения, с обещанием чудо-урожая клубнично-малинового дерева, тигровой груши, черной земляники и других «растений». Общественники расценивают это как мошеннические действия. Многие садоводы верят обещаниям, и не получают заявленный урожай.

Потребителям также предлагаются другие чудо-растения, среди которых клубника в виде розы, смородина, вытянутая в форме огурца или болгарского перца, и виноград, напоминающий человеческий палец. А для россиян, которые любят яркие цвета, в продаже имеются черная земляника, фиолетовый крыжовник, сине-желтая малина, бело-красные помидоры. Почти в каждом случае продавцы обещают покупателям небывалые урожаи, невероятные вкусы и высокие диетические свойства.

В Общественной потребительской инициативе попросили Генпрокуратуру и МВД остановить продажи фейковых семян. При этом представители маркетплейсов заявили, что оперативно скрывают такие товары и просят продавцов заменить созданные нейросетей изображения.

Ранее эксперт сообщил, как мошенники массово обманывают дачников.


