Пентагон: Россия потратила на СВО 211 миллиардов долларов
Россия потратила на спецоперацию на Украине $211 миллиардов, заявила высокопоставленная представительница Пентагона. Чиновницу цитирует РИА Новости.
По ее словам, РФ якобы потратила $211 миллиардов на оснащение, развертывание и поддержание операций в рамках СВО.
Представительница ведомства утверждает, что спецоперация обошлась России в $1,3 триллиона с точки зрения потерянного экономического роста. Она пояснила, что речь идет о недополученной выгоде до 2026 года.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что решение о начале спецоперации принималось исключительно с целью защиты интересов России, передает «Радиоточка НСН».
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