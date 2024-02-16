Пентагон: Россия потратила на СВО 211 миллиардов долларов

По ее словам, РФ якобы потратила $211 миллиардов на оснащение, развертывание и поддержание операций в рамках СВО.

Представительница ведомства утверждает, что спецоперация обошлась России в $1,3 триллиона с точки зрения потерянного экономического роста. Она пояснила, что речь идет о недополученной выгоде до 2026 года.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что решение о начале спецоперации принималось исключительно с целью защиты интересов России, передает «Радиоточка НСН».

