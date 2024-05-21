Пентагон призвал ВСУ использовать оружие США в границах страны

Он указал, что ожидает от командования Вооруженных сил Украины гарантий того, что американское оружие Киев станет применять только в пределах границ страны. Так руководитель Пентагона прокомментировал заявление экс-начальника ЦРУ Дэвида Петреуса, который призвал американские власти разрешить ВСУ использовать системы противовоздушной обороны для уничтожения ракет над российской территорией.

Ранее стало известно, что первые F-16 могут появиться на Украине через пару недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

