Пентагон призвал ВСУ использовать оружие США в границах страны
Военные Украины не должны использовать полученное от Вашингтона оружие за пределами границ своей страны, сообщает «360» со ссылкой на заявление главы Минобороны США Ллойда Остина.
Он указал, что ожидает от командования Вооруженных сил Украины гарантий того, что американское оружие Киев станет применять только в пределах границ страны. Так руководитель Пентагона прокомментировал заявление экс-начальника ЦРУ Дэвида Петреуса, который призвал американские власти разрешить ВСУ использовать системы противовоздушной обороны для уничтожения ракет над российской территорией.
Ранее стало известно, что первые F-16 могут появиться на Украине через пару недель, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru