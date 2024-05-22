Пентагон признал успехи ВС РФ на харьковском направлении
22 мая 202404:01
Пентагон отмечает успехи Вооруженных сил РФ на харьковском направлении, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря американского военного ведомства Патрика Райдера.
Говоря о российских войсках, участвующих в специальной военной операции, представитель военного ведомства заявил, что на Украине в данный момент находятся десятки тысяч военных РФ.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Patriot Украина потеряет Харьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru