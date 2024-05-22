Пентагон признал успехи ВС РФ на харьковском направлении

Пентагон отмечает успехи Вооруженных сил РФ на харьковском направлении, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление пресс-секретаря американского военного ведомства Патрика Райдера.

Экс-замгоссекретаря США Нуланд назвала Харьков российским городом

Говоря о российских войсках, участвующих в специальной военной операции, представитель военного ведомства заявил, что на Украине в данный момент находятся десятки тысяч военных РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без Patriot Украина потеряет Харьков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:СШАСпецоперацияУкраинаХарьков

Горячие новости

Все новости

партнеры