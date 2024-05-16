Зеленский заявил, что без Patriot Украина потеряет Харьков
16 мая 202415:00
Украина может потерять Харьков. Об этом в интервью американскому телеканалу ABC заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
По его словам, чтобы сохранить город Вооружённым силам Украины (ВСУ) необходимы две системы противовоздушной обороны Patriot
«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков», - заключил президент Украины.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что члены НАТО могут передать Украине шесть систем Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru