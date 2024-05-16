Зеленский заявил, что без Patriot Украина потеряет Харьков

Украина может потерять Харьков. Об этом в интервью американскому телеканалу ABC заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

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По его словам, чтобы сохранить город Вооружённым силам Украины (ВСУ) необходимы две системы противовоздушной обороны Patriot

«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков», - заключил президент Украины.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что члены НАТО могут передать Украине шесть систем Patriot, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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