Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине на 988 млн долларов

Американские власти выделили Киеву новый пакет военной помощи на 988 млн долларов в рамках программы по закупке новых вооружений, сообщает Минобороны США.

СМИ: Администрация Байдена готовит пакет военной помощи Киеву на $725 млн

Новый пакет включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, беспилотные летательные аппараты, оборудование и запчасти для ремонта и обслуживания артиллерии, танков и бронетехники.

Ранее в Пентагоне оценили общий объем помощи Киеву при Байдене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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