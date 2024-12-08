Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине на 988 млн долларов
8 декабря 202404:33
Американские власти выделили Киеву новый пакет военной помощи на 988 млн долларов в рамках программы по закупке новых вооружений, сообщает Минобороны США.
Новый пакет включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, беспилотные летательные аппараты, оборудование и запчасти для ремонта и обслуживания артиллерии, танков и бронетехники.
Ранее в Пентагоне оценили общий объем помощи Киеву при Байдене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru