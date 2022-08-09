Пентагон подтвердил поставку Украине ракет HARM для уничтожения РЛС
Министерство обороны США подтвердило передачу Украине противорадиолокационных ракет. О таком факте сообщил заместитель шефа Пентагона Колин Каль. При этом он не стал уточнять, о каком именно числе ракет идет речь.
Представитель Пентагона уточнил телекомпании CNN, что Киеву поставлены высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM. Армия США использовала её, в частности, в ходе акции против Ливии в 1986 году, а также во время боевых действий в Персидском заливе. Дальность пуска ракеты может превышать 100 км.
Как отмечает CNN, AGM-88 HARM могут быть применены для ударов по радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы, которые задействуются при выявлении артиллерийских позиций противника.
Данная ракета относится к классу «воздух-земля», что предполагает запуск с самолета. По данным западных СМИ, осколки ракет AGM-88 уже находили в зоне военных боевых действий на Украине.
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