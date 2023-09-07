Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн

Общая стоимость вооружения в рамках нового транша составит $600 миллионов. В пакет войдет оборудование для усиления систем противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и прочее, уточнила Сингх.

США в среду объявили о предоставлении Киеву пакета военной помощи на $175 миллионов. В него вошли снаряды с обедненным ураном.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил о выделении Украине помощи на сумму $1 миллиард, передает «Радиоточка НСН».

