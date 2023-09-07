Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на $600 млн
Заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх объявила о выделении Украине нового пакета военной помощи, пишет ТАСС.
Общая стоимость вооружения в рамках нового транша составит $600 миллионов. В пакет войдет оборудование для усиления систем противовоздушной обороны, артиллерийские боеприпасы и прочее, уточнила Сингх.
США в среду объявили о предоставлении Киеву пакета военной помощи на $175 миллионов. В него вошли снаряды с обедненным ураном.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев сообщил о выделении Украине помощи на сумму $1 миллиард, передает «Радиоточка НСН».
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