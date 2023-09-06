Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву

В рамках нового пакета Соединенные Штаты предоставят Украине оружие на общую сумму $175 миллионов.

В новый транш вошли артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны. В Вашингтоне пообещали, что вскоре на Украину прибудут танки Abrams.

Лидеры демократов и республиканцев в Сенате Конгресса США выступили за дальнейшее выделение средств на военную помощь Украине, передает «Радиоточка НСН».

