Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву

Пентагон в среду объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, сообщают СМИ.

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В рамках нового пакета Соединенные Штаты предоставят Украине оружие на общую сумму $175 миллионов.

В новый транш вошли артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны. В Вашингтоне пообещали, что вскоре на Украину прибудут танки Abrams.

Лидеры демократов и республиканцев в Сенате Конгресса США выступили за дальнейшее выделение средств на военную помощь Украине, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/usdos.ukraine
ТЕГИ:ОружиеУкраинаСША

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