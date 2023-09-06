Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву
6 сентября 202320:37
Пентагон в среду объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи, сообщают СМИ.
В рамках нового пакета Соединенные Штаты предоставят Украине оружие на общую сумму $175 миллионов.
В новый транш вошли артиллерийские боеприпасы и системы противовоздушной обороны. В Вашингтоне пообещали, что вскоре на Украину прибудут танки Abrams.
Лидеры демократов и республиканцев в Сенате Конгресса США выступили за дальнейшее выделение средств на военную помощь Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru