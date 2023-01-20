Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине

Власти Соединенных Штатов выделяют Киеву новый пакет военной помощи объемом 2,5 миллиарда долларов, сообщает Минобороны страны.

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«Сегодня министерство обороны США объявляет о выделении… военной помощи для обеспечения критической безопасности Украины и потребностей в обороне. Это выделение оценивается в 2,5 миллиарда долларов», — сказано в сообщении Пентагона.

Помощь со стороны Вашингтона включает боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также системы ПВО Eight Avenger, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker.

Помимо этого, ВСУ получат боеприпасы для гаубиц и ракетной артиллерии, а также машины с противоминной защитой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаПентагон
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