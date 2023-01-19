Белый дом: США пытаются удовлетворить потребности Киева в оружие
Вашингтон вместе с союзниками работает для того, чтобы оперативно удовлетворять меняющиеся потребности Киева в вооружениях. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, сообщает ТАСС.
Так она прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что сейчас на Украине ключевой момент конфликта, и от военных поставок зависят перспективы мирного урегулирования.
«Эти потребности меняются с течением конфликта, и мы делаем так, чтобы продолжать помогать Киеву их удовлетворять», - отметила Далтон.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Украине приблизит мирные переговоры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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