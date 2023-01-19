Белый дом: США пытаются удовлетворить потребности Киева в оружие

Вашингтон вместе с союзниками работает для того, чтобы оперативно удовлетворять меняющиеся потребности Киева в вооружениях. Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Далтон, сообщает ТАСС.

Так она прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что сейчас на Украине ключевой момент конфликта, и от военных поставок зависят перспективы мирного урегулирования.