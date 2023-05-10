Пентагон: объем военной помощи Киеву превысил $37,6 млрд

Американские власти уже потратили на военную помощь Киеву более 37,6 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Министерства обороны США.

США выделит Украине очередную военную помощь

Это произошло с начала правления президента Джо Байдена. По данным Пентагона, с начала специальной военной информации Киев получил помощь на 36,9 миллиарда долларов.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеУкраинаПентагон

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