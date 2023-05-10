Пентагон: объем военной помощи Киеву превысил $37,6 млрд

Это произошло с начала правления президента Джо Байдена. По данным Пентагона, с начала специальной военной информации Киев получил помощь на 36,9 миллиарда долларов.

Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

