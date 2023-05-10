Пентагон: объем военной помощи Киеву превысил $37,6 млрд
10 мая 202301:30
Американские власти уже потратили на военную помощь Киеву более 37,6 млрд долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Министерства обороны США.
Это произошло с начала правления президента Джо Байдена. По данным Пентагона, с начала специальной военной информации Киев получил помощь на 36,9 миллиарда долларов.
Напомним, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru