США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов

В сообщении говорится, что Киеву будут переданы дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды калибра 155 мм, боеприпасы для противодействия беспилотникам, оборудование для интеграции систем ПВО с западными видами вооружений, а также обучение украинских военных.

«США продолжат взаимодействие с союзниками и партнёрами для предоставления Украине возможностей для противодействия, как существующей угрозе, там и в долгосрочной перспективе», - говорится в заявлении.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что в Германии грядущее контрнаступление ВСУ считают последним шансом Киева. Если украинское контрнаступление не принесет результатов, Запад во главе с США откажется от дальнейших поставок вооружения и вынудит Киев пойти на переговоры.

