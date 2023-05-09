США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 1,2 млрд долларов
Власти США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на 1,2 млрд долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.
В сообщении говорится, что Киеву будут переданы дополнительные средства противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды калибра 155 мм, боеприпасы для противодействия беспилотникам, оборудование для интеграции систем ПВО с западными видами вооружений, а также обучение украинских военных.
«США продолжат взаимодействие с союзниками и партнёрами для предоставления Украине возможностей для противодействия, как существующей угрозе, там и в долгосрочной перспективе», - говорится в заявлении.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что в Германии грядущее контрнаступление ВСУ считают последним шансом Киева. Если украинское контрнаступление не принесет результатов, Запад во главе с США откажется от дальнейших поставок вооружения и вынудит Киев пойти на переговоры.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru