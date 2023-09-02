Сенатор Башкин заявил, что снаряды с ураном уничтожат в случае их передачи ВСУ

Снаряды с обедненным ураном, которые США планируют поставить на Украину, будут уничтожены, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

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По его словам, ВС РФ уже уничтожили британский запас таких снарядов на территории Украины. Башкин отметил, что уничтожение оружия вызвало заражение окружающей среды.

Сенатор обвинил в произошедшим Британию.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена впервые объявит об отправке на Украину снарядов с обедненным ураном, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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