Леонтьев: удар HIMARS по Новой Каховке уничтожил сотни квартир

После удара по Новой Каховке американской ракетной системой залпового огня HIMARS уничтожено сотни квартир, при этом точное число жертв неизвестно, сообщил РИА Новости глава военно-гражданской администрации города Владимир Леонтьев.

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По его словам, раненые продолжают поступать. «Многие десятки раненых, квартир сотни уничтожены, сотни - в прямом смысле слова. По погибшим, когда такие пожары, очень тяжело определить», - заявил Леонтьев.

Он отметил, что «число жертв поймем только завтра к середине дня».

Напомним, ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, которые сдетонировали. Повреждены жилые дома, больница и рынок.

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ФОТО: РИА Новости
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