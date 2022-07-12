Леонтьев: удар HIMARS по Новой Каховке уничтожил сотни квартир

По его словам, раненые продолжают поступать. «Многие десятки раненых, квартир сотни уничтожены, сотни - в прямом смысле слова. По погибшим, когда такие пожары, очень тяжело определить», - заявил Леонтьев.

Он отметил, что «число жертв поймем только завтра к середине дня».

Напомним, ракеты попали в склады с минеральными удобрениями, которые сдетонировали. Повреждены жилые дома, больница и рынок.

