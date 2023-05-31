Пентагон назвал объем военной помощи США Украине с начала спецоперации

Общий объем военной помощи со стороны США Киеву за время работы Джо Байдена на посту американского президента превысил 38 миллиардов долларов, заявили в Пентагоне.

США поставят Украине боеприпасы для Patriot и HIMARS

Общая сумма помощи составила 38,3 миллиарда долларов, при из них 37,6 миллиарда долларов были отправлены после начала специальной военной операции.

В ведомстве также отметили, что последний пакет военной помощи Украине составит 300 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы к ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS, а также противовоздушные и танковые средства.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил мнение, что конфликт на Украине взятием Киева не завершится. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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