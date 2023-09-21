Пентагон: летчики ВСУ скоро прибудут в США для обучения на F-16

«Мы ожидаем, что украинские пилоты и специалисты по техническому обслуживанию скоро прибудут в США», - заявил представитель американского оборонного ведомства.

Он уточнил, что первым делом украинцы пройдут курсы английского языка. После этого начнется обучение на истребителях.

Представитель Пентагона не стал уточнять, сколько летчиков ВСУ пройдут обучение. О сроках подготовки Райдер также не рассказал.

Американский генерал Дэвид Олвин ранее предположил, что украинские летчики будут обучаться пилотированию F-16 на протяжении 6-9 месяцев, отмечает «Радиоточка НСН».

