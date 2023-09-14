Швеция провела тренинг по пилотированию истребителей для ВСУ

Швеция провела для летчиков ВСУ ознакомительные занятия по управлению истребителями JAS Gripen. Об этом сообщила газета Aftonbladet со ссылкой на министра обороны Швеции Поля Йонсона.

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Согласно представленному Силами обороны докладу, вводная подготовка прошла успешно, отметил глава оборонного ведомства.

В подготовку входили полеты с инструктором, самостоятельное пилотирование на тренажере и инструктаж наземного персонала. Отмечается, что подготовка включала в себя полеты с инструктором, самостоятельный полет на тренажере, а также инструктаж наземного персонала.

Ранее американский генерал Дэвид Олвин заявил, что пилотов ВСУ будут обучать в течение 6-9 месяцев. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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