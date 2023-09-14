Швеция провела тренинг по пилотированию истребителей для ВСУ

Согласно представленному Силами обороны докладу, вводная подготовка прошла успешно, отметил глава оборонного ведомства.

В подготовку входили полеты с инструктором, самостоятельное пилотирование на тренажере и инструктаж наземного персонала. Отмечается, что подготовка включала в себя полеты с инструктором, самостоятельный полет на тренажере, а также инструктаж наземного персонала.

Ранее американский генерал Дэвид Олвин заявил, что пилотов ВСУ будут обучать в течение 6-9 месяцев. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».



