Генпрокуратура потребовала признать экс-совладельца кемеровской «Зимней вишни» экстремистом

Генеральная прокуратура России обратилась в Тверской районный суд Москвы с требованием признать экстремистами бывшего совладельца кемеровского торгового центра «Зимняя вишня» Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова, сообщают «Известия».

Основанием для начала судебных разбирательств является статья «О противодействии экстремистской деятельности». Другие подробности неизвестны.

Пожар на верхнем этаже ТЦ «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых – дети. По факту случившегося было возбуждено четыре уголовных дела, 15 фигурантов понесли наказание, связанное с реальным лишением свободы (от 5 до 18 лет), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

