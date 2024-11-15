Пентагон будет еженедельно отправлять Украине партии оружия
15 ноября 202405:17
Пентагон намерен отправлять Киеву еженедельно партии оружия, сообщила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Синхг.
По ее словам, это необходимо для того, чтобы успеть выделить всю оставшуюся помощь до ухода президента Джо Байдена.
Ранее стало известно, что ЕС до конца года поставит Украине 1,5 млн боеприпасов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru