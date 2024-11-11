Боррель: ЕС до конца года поставит Украине 1,5 млн боеприпасов

До конца 2024 года Евросоюз выполнит план по отправке Украине 1 млн боеприпасов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он уточнил, что ВСУ уже получили 980 тысяч снарядов. В интервью украинскому изданию «Европейская правда» сказал, что ЕС брал на себя обязательство достичь уровня в 1 млн снарядов до весны, но не смог его выполнить. Для того, чтобы выполнить его до конца года, пришлось «значительно ускориться». С учетом прочих соглашений и инициатив Украина до конца года получит от Европы 1,5 млн боеприпасов, отметил Боррель.

По словам Верховного представителя ЕС, Евросоюз увеличил производственные мощности, что позволит продолжить поставку боеприпасов ВСУ на нынешнем уровне.