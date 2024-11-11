Боррель: ЕС до конца года поставит Украине 1,5 млн боеприпасов
До конца 2024 года Евросоюз выполнит план по отправке Украине 1 млн боеприпасов. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Он уточнил, что ВСУ уже получили 980 тысяч снарядов. В интервью украинскому изданию «Европейская правда» сказал, что ЕС брал на себя обязательство достичь уровня в 1 млн снарядов до весны, но не смог его выполнить. Для того, чтобы выполнить его до конца года, пришлось «значительно ускориться». С учетом прочих соглашений и инициатив Украина до конца года получит от Европы 1,5 млн боеприпасов, отметил Боррель.
По словам Верховного представителя ЕС, Евросоюз увеличил производственные мощности, что позволит продолжить поставку боеприпасов ВСУ на нынешнем уровне.
Боррель пояснил, что власти ЕС могли бы отправлять оружие и снаряды Киеву быстрее, но «каждый шаг требовал слишком длинных дискуссий» - некоторые стран-члены опасались эскалации.
Боррель ранее сообщил в соцсетях, что в ходе прощального визита на Украину побывал на первой линии обороны украинской армии. Он указал, что Киеву нужно «больше военной помощи как можно быстрее». С 1 декабря 77-летний Боррель уходит на пенсию, его должна заменить экс-премьер Эстонии Кая Каллас.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Боррель: ЕС до конца года поставит Украине 1,5 млн боеприпасов
- Премьер Грузии призвал расследовать выборы в Молдавии
- АКОРТ: Темпы роста закупочных цен на сливочное масло замедлились с 8% до 3%
- Восстановление Курской области после вторжения ВСУ обойдется в 700 млрд рублей
- ВСУ нанесли удары по селу Новая Таволжанка и хутору Балки
- В Хакасии спасли рысь, забравшуюся на опору ЛЭП
- С «крабовых королей» взыскали 358 млрд рублей за вред природе
- Вышел первый трейлер фильма «Миссия невыполнима 8»
- Россиянам назвали способ, как избежать кибербуллинга
- Патрушев: Черноморский флот готов противостоять угрозам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru