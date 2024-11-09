Украинцам разрешили использовать найденное в военное время оружие
Гражданскому населению Украины разрешат использовать оружие, найденное в условиях военного времени. Соответствующие изменения в законодательство ввело правительство Украины, сообщает УНИАН.
Агентство ссылается на представителя кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука. Отмечается, что изменения были внесены в закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите страны.
«Кабинет министров... разрешил гражданским лицам применять огнестрельное оружие для сдерживания вооруженной агрессии в период военного положения», — пишет СМИ.
При этом найденное оружие должно быть задекларировано.
Между тем сервис такси Bolt заявил о дефиците водителей, не менее половины сотрудничающих с ресурсом работников автопарков мобилизовали на Украине.
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