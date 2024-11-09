Украинцам разрешили использовать найденное в военное время оружие

Гражданскому населению Украины разрешат использовать оружие, найденное в условиях военного времени. Соответствующие изменения в законодательство ввело правительство Украины, сообщает УНИАН.

Агентство ссылается на представителя кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука. Отмечается, что изменения были внесены в закон об обеспечении участия гражданских лиц в защите страны.

«Кабинет министров... разрешил гражданским лицам применять огнестрельное оружие для сдерживания вооруженной агрессии в период военного положения», — пишет СМИ.

При этом найденное оружие должно быть задекларировано.

Между тем сервис такси Bolt заявил о дефиците водителей, не менее половины сотрудничающих с ресурсом работников автопарков мобилизовали на Украине.

