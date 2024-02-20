Пасынок главкома ВСУ Сырского поздравил россиян с освобождением Авдеевки
Приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван положительно отреагировал на освобождение Авдеевки российскими войсками. Об этом пишет газета «Известия».
По информации издания, мужчина проживает в Австралии. В будущем он намерен получить российское гражданство.
Иван пришел в российское генконсульство в футболке с изображением буквы Z. Он поздравил россиян с освобождением Авдеевки, отмечают журналисты.
Ранее стало известно, что родственники Сырского проживают во Владимирской области. Они утверждают, что давно не поддерживают с ним общение.
Российские войска освободили Авдеевку в минувшие выходные. При отступлении из города ВСУ потеряли более 1,5 тысячи человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru