Пасынок главкома ВСУ Сырского поздравил россиян с освобождением Авдеевки

Приемный сын главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского Иван положительно отреагировал на освобождение Авдеевки российскими войсками. Об этом пишет газета «Известия».

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По информации издания, мужчина проживает в Австралии. В будущем он намерен получить российское гражданство.

Иван пришел в российское генконсульство в футболке с изображением буквы Z. Он поздравил россиян с освобождением Авдеевки, отмечают журналисты.

Ранее стало известно, что родственники Сырского проживают во Владимирской области. Они утверждают, что давно не поддерживают с ним общение.

Российские войска освободили Авдеевку в минувшие выходные. При отступлении из города ВСУ потеряли более 1,5 тысячи человек, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина

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