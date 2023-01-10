Паспорт Украины вновь обошел РФ в мировом рейтинге
Паспорт гражданина Украины за последнее десятилетее поднялся вверх на 24 строчки в рейтинге Henley Passport Index. Этот глобальный рейтинг составляется исходя из того, в какое количество стран мира обладатели паспортов могут въехать без предварительного получения визы.
В обновленном рейтинге на конец 2022 года украинский паспорт помещён на 35 место. На сегодня граждане этой страны могут въезжать без виз, либо получая их по прибытии, в 144 государства и территории мира из 227 учитываемых.
Формально Россия занимает в рейтинге недалёкую позицию — 49 строчку со 118 направлениями для безвизового въезда. Однако, как отмечают составители рейтинга, фактически из-за прекращения авиасообщения с ней и санкций большинство граждан РФ лишились возможности посещать развитые страны.
Лидером рейтинга Henley Passport Index пятый год подряд стала Япония — 193 страны и территории для посещения без виз. В первой тройке также значатся Южная Корея и Сингапур. Последнее место по-прежнему занимает Афганистан, не на много опережают его Ирак и Сирия.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», США могут возобновить выдачу виз гражданам РФ. Такая инициатива — одна из целей нового американского посла в Москве Линн Трейси.
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