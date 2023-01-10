Паспорт Украины вновь обошел РФ в мировом рейтинге

Паспорт гражданина Украины за последнее десятилетее поднялся вверх на 24 строчки в рейтинге Henley Passport Index. Этот глобальный рейтинг составляется исходя из того, в какое количество стран мира обладатели паспортов могут въехать без предварительного получения визы.

В обновленном рейтинге на конец 2022 года украинский паспорт помещён на 35 место. На сегодня граждане этой страны могут въезжать без виз, либо получая их по прибытии, в 144 государства и территории мира из 227 учитываемых.