«Нежелательные элементы»: В Госдуме предупредили о последствиях безвизового режима для иностранцев

Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа рассказал НСН, что упрощенный въезд станет полезным для бизнеса и туризма, но потребует дополнительных мер защиты. 

Безвизовый режим для иностранцев положительно скажется на туризме, а также упростит въезд в страну для бизнесменов, но спецслужбы должны будут контролировать этот вопрос, чтобы не допустить в страну «нежелательные элементы», заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.

Накануне Владимир Путин поручил кабмину совместно с МИД, МВД и ФСБ изучить вопрос по установлению безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности, то есть вне зависимости от того, требуется ли россиянам виза для въезда в эти страны. Чепа рассказал о плюсах и минусах такой инициативы.

«Откровенно говоря, у нас никогда не было такого простого получения виз для иностранцев. Во многих странах для наших туристов это было значительно легче, чем для противоположной стороны. В сегодняшней ситуации это откроет возможность упрощенному приезду сюда, и по бизнесу, и по туризму. Это естественный плюс», - отметил он.

При этом власти осознают, что такая мера должна сопровождаться оперативной работой различных служб, чтобы исключить попадание в страну «нежелательных элементов», подчеркнул Чепа.

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«Мы понимаем, что у любой медали две стороны. Ранее сложности с получением визы были связаны с определенными проверками наших силовых структур. Это может в непростое время дать возможность проникновения в нашу страну нежелательных элементов, мы это прекрасно понимаем. Но в сегодняшней ситуации мы будем иметь больше плюсов, чем минусов от такого решения. Для этого в любом случае наши службы должны более оперативно заниматься этим вопросом», - объяснил собеседник НСН.

Также Чепа отметил, что не ожидает излишнего притока беженцев на фоне установления безвизового режима.

«Ожидать больших потоков беженцев не следует. Большое количество беженцев из Африки к нам не поедет, потому что они опасаются нашего климата. Если это будут люди из сопредельных с нами территорий, это не так плохо, надо рассматривать в каждом случае отдельно», - заключил депутат.

Ранее замминистра иностранных дел Евгений Иванов заявил, что Россия считает нерациональным введение зеркальных ограничений в ответ на запреты въезда гражданам РФ со стороны некоторых западных стран.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосдумаИностранцыБезвизовый Режим
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