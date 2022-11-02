«Нежелательные элементы»: В Госдуме предупредили о последствиях безвизового режима для иностранцев

Безвизовый режим для иностранцев положительно скажется на туризме, а также упростит въезд в страну для бизнесменов, но спецслужбы должны будут контролировать этот вопрос, чтобы не допустить в страну «нежелательные элементы», заявил первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с НСН.

Накануне Владимир Путин поручил кабмину совместно с МИД, МВД и ФСБ изучить вопрос по установлению безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности, то есть вне зависимости от того, требуется ли россиянам виза для въезда в эти страны. Чепа рассказал о плюсах и минусах такой инициативы.

«Откровенно говоря, у нас никогда не было такого простого получения виз для иностранцев. Во многих странах для наших туристов это было значительно легче, чем для противоположной стороны. В сегодняшней ситуации это откроет возможность упрощенному приезду сюда, и по бизнесу, и по туризму. Это естественный плюс», - отметил он.

При этом власти осознают, что такая мера должна сопровождаться оперативной работой различных служб, чтобы исключить попадание в страну «нежелательных элементов», подчеркнул Чепа.