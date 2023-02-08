Пасечник: ВСУ специально наносят удары по больницам в ЛНР
Вооруженные силы Украины в последнее время в основном наносят точечные удары по больницам в Луганской народной республике. Об этом сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире канала «Россия 24».
Он отметил, что в больницах лежат раненные российские военные и гражданское мирное население. При этом Пасечник подчеркнул, что раньше ВСУ наносили хаотичные удары, а теперь цели избирательны.
Ранее Леонид Пасечник заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике очень сложная. По словам политика, Киев скапливает достаточные для контратак резервы в районе населенных пунктов Сватово и Кременная, намереваясь «вернуть утраченные территории», сообщает НСН.
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