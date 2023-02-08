Пасечник: ВСУ специально наносят удары по больницам в ЛНР

Он отметил, что в больницах лежат раненные российские военные и гражданское мирное население. При этом Пасечник подчеркнул, что раньше ВСУ наносили хаотичные удары, а теперь цели избирательны.

Ранее Леонид Пасечник заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике очень сложная. По словам политика, Киев скапливает достаточные для контратак резервы в районе населенных пунктов Сватово и Кременная, намереваясь «вернуть утраченные территории», сообщает НСН.

