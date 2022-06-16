Пасечник: Всем отдавшим приказы об убийствах в ЛНР грозит трибунал

«Таким извергам нет пощады: они понесут суровое заслуженное наказание», — заявил он.

Напомним, 15 июня в городе Стаханов в результате обстрела со стороны украинских войск, которые выпустили шесть снарядов, погибли шесть человек, еще 11 человек получили различные травмы.

