Пасечник: Всем отдавшим приказы об убийствах в ЛНР грозит трибунал

После обстрела Украиной населенных пунктов Стаханов и Криничный из реактивной системы залпового огня «Ураган» все отдававшие приказы об убийствах мирного населения должны быть подвергнуты военному трибуналу, сообщает телеканал «360» со ссылкой на главу Луганской народной республики Леонида Пасечника.

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«Таким извергам нет пощады: они понесут суровое заслуженное наказание», — заявил он.

Напомним, 15 июня в городе Стаханов в результате обстрела со стороны украинских войск, которые выпустили шесть снарядов, погибли шесть человек, еще 11 человек получили различные травмы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаОбстрелЛНР
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