На референдуме в ДНР проголосовали свыше 86% избирателей
26 сентября 202222:58
На референдуме в ДНР по результатам четырех дней проголосовали 86% избирателей. Такие цифры привели в ЦИК самопровозглашенной республики.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали в пятницу, 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир не признает итоги референдумов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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26 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru