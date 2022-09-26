На референдуме в ДНР проголосовали свыше 86% избирателей

На референдуме в ДНР по результатам четырех дней проголосовали 86% избирателей. Такие цифры привели в ЦИК самопровозглашенной республики.

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Референдумы по вопросу о вхождении в состав России стартовали в пятницу, 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мир не признает итоги референдумов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:РеферендумДНР
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