Партия Зеленского намерена просить его пойти на второй срок

Украинская партия «Слуга народа» собирается просить президента Владимира Зеленского выдвинуть свою кандидатуру на второй срок. Об этом заявил глава парламентской фракции партии Давид Арахамия.

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Таким образом он на пресс-конференции ответил журналистам на вопрос, известно ли главе партии Александру Корниенко и главе фракции Арахамии насчет желания Зеленского баллотироваться на второй президентский срок.

«Есть только один человек на целом свете, который точно даст ответ на этот вопрос - это Владимир Александрович Зеленский. Все остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придет время, и он всей Украине даст ответ», - заявил Корниенко.

При этом Арахамия добавил, что члены партии «Слуга народа» попросят Зеленского об этом, сообщает РИА Новости.

«Но мы будем просить его идти на второй срок», - сказал политик.

Ранее член Совета по межнациональным интересам при президенте России Богдан Безпалько заявил в эфире НСН, что Зеленский врет о безразличии к рейтингам.

«Я не верю в то, что он сам уйдет. Это произойдет только под давлением внешнеполитических игроков. Если украинцы захотят повернуться к России, то кураторы Зеленского потребуют от него отставки», - сказал эксперт.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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