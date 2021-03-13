Партия Зеленского намерена просить его пойти на второй срок

Таким образом он на пресс-конференции ответил журналистам на вопрос, известно ли главе партии Александру Корниенко и главе фракции Арахамии насчет желания Зеленского баллотироваться на второй президентский срок.

«Есть только один человек на целом свете, который точно даст ответ на этот вопрос - это Владимир Александрович Зеленский. Все остальное мы можем догадываться и допускать. Поэтому, я думаю, придет время, и он всей Украине даст ответ», - заявил Корниенко.

При этом Арахамия добавил, что члены партии «Слуга народа» попросят Зеленского об этом, сообщает РИА Новости.

«Но мы будем просить его идти на второй срок», - сказал политик.

Ранее член Совета по межнациональным интересам при президенте России Богдан Безпалько заявил в эфире НСН, что Зеленский врет о безразличии к рейтингам.

«Я не верю в то, что он сам уйдет. Это произойдет только под давлением внешнеполитических игроков. Если украинцы захотят повернуться к России, то кураторы Зеленского потребуют от него отставки», - сказал эксперт.

