Партия «Слуга народа» поддержит отставку премьер-министра Украины
Фракция партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины 4 марта поддержит заявление об отставке премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Александра Дубинского.
"Слуга народа" поддержит на пост главы правительства кандидатуру Дениса Шмыгаля. Об этом сообщила депутат Галина Янченко в эфире канала "112 Украина". Кроме того, фракция одобрила отставку генпрокурора Украины Руслана Рябошапки.
Такие решения были приняты на внеочередном заседании фракции. По данным агентства, на посту Рябошапку заменит депутат Сергей Ионушас.
Ранее Гончарук заявлял, что не подавал заявления об отставке.
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