Миллер назвал препятствие для продления газового контракта Украине
Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал главное препятствие для продления контракта на транзит газа через Украину. По его словам, Киевом должен быть создан новый независимый газотранспортный оператор, однако на пути к этому есть технические проблемы.
«На Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки», — объяснил глава компании.
По его словам, которые приводит РИА Новости, эти вопросы должны быть урегулированы как можно скорее. Свои предложения по поводу продления контакта на год и заключения нового «Газпром» уже направил «Нафтогаза», добавил Миллер.
Ранее НСН писала, что Киев считает возможные санкции США в отношении проекта «Северный поток – 2» дополнительным инструментом в переговорах по транзиту российского газа. Об этом заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль.
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