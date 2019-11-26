Миллер назвал препятствие для продления газового контракта Украине

Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал главное препятствие для продления контракта на транзит газа через Украину. По его словам, Киевом должен быть создан новый независимый газотранспортный оператор, однако на пути к этому есть технические проблемы.

«На Украине должен быть создан независимый газотранспортный оператор, который должен быть сертифицирован. Но сертификация этой компании до сих пор еще не проведена. И подача заявок на бронирования транзитных мощностей должна быть проведена в заранее определенные сроки», — объяснил глава компании.