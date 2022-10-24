Памятники Ушакову и Суворову исчезли в Херсоне. Видео
Памятники полководцам Российской империи Александру Суворову и Федору Ушакову эвакуировали из Херсона из-за интенсификации обстрелов и диверсий со стороны Вооруженных сил Украины. Кадры вывоза монументов появились в интернете.
Официально российские власти областного центра пока не комментировали исчезновение памятников с постаментов, однако кадры свидетельствуют о том, что изваяний больше нет на своих местах. Сами основания памятников не демонтированы.
Памятник Александру Суворову был открыт в Херсоне более 70 лет назад. Он находился на улице, также названной в честь выдающегося военачальника. Памятник Ушакову открыли в 1957 году напротив корпуса Херсонской государственной морской академии.
Власти Херсона в субботу, 22 октября настоятельно призвали всех жителей и гражданских чиновников эвакуироваться на левый берег Днепра из-за ожидаемого наступления ВСУ. Сегодня стало известно, что в городе приступили к созданию отрядов российской территориальной обороны.
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев, эвакуацию граждан ещё не означает, что российские военные готовы сдать город.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru