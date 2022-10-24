Памятники Ушакову и Суворову исчезли в Херсоне. Видео

Памятник Александру Суворову был открыт в Херсоне более 70 лет назад. Он находился на улице, также названной в честь выдающегося военачальника. Памятник Ушакову открыли в 1957 году напротив корпуса Херсонской государственной морской академии.

Власти Херсона в субботу, 22 октября настоятельно призвали всех жителей и гражданских чиновников эвакуироваться на левый берег Днепра из-за ожидаемого наступления ВСУ. Сегодня стало известно, что в городе приступили к созданию отрядов российской территориальной обороны.