Рогов: Российские войска отразили атаку ВСУ у Работино
Российская армия отбила атаку ВСУ к востоку от населенного пункта Работино (Запорожская область). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщило агентство РИА Новости.
По словам Рогова, украинские военные пошли в атаку под прикрытием двух танков. Обе машины взорвались на российских минных заграждениях, украинская пехота обратилась в бегство.
Он также добавил, что бойцы ВСУ спрятались в лесопосадках, однако российские военнослужащие нанесли по ним удары прицельным минометным огнем и прочими средствами огневого поражения.
Ранее элитные отряды ВСУ на ореховском направлении запорожской линии фронта выдохлись и просят командование вывести их с передовой, чтобы отдохнуть и пополнить запасы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru