Рогов: Российские войска отразили атаку ВСУ у Работино

По словам Рогова, украинские военные пошли в атаку под прикрытием двух танков. Обе машины взорвались на российских минных заграждениях, украинская пехота обратилась в бегство.

Он также добавил, что бойцы ВСУ спрятались в лесопосадках, однако российские военнослужащие нанесли по ним удары прицельным минометным огнем и прочими средствами огневого поражения.

Ранее элитные отряды ВСУ на ореховском направлении запорожской линии фронта выдохлись и просят командование вывести их с передовой, чтобы отдохнуть и пополнить запасы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

