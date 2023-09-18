Рогов: Российские войска отразили атаку ВСУ у Работино

Российская армия отбила атаку ВСУ к востоку от населенного пункта Работино (Запорожская область). Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщило агентство РИА Новости.

«Парада в Москве не будет»: Запад и Украина признали трудности «кровавого контрнаступления»

По словам Рогова, украинские военные пошли в атаку под прикрытием двух танков. Обе машины взорвались на российских минных заграждениях, украинская пехота обратилась в бегство.

Он также добавил, что бойцы ВСУ спрятались в лесопосадках, однако российские военнослужащие нанесли по ним удары прицельным минометным огнем и прочими средствами огневого поражения.

Ранее элитные отряды ВСУ на ореховском направлении запорожской линии фронта выдохлись и просят командование вывести их с передовой, чтобы отдохнуть и пополнить запасы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияАтакаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры