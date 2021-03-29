«Посиделки» за Крым. В Совфеде не поверили в украинский план «деоккупации»

Накануне бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что фундаментальный просчёт новой киевской Стратегии деоккупации и реинтеграции полуострова в том, что подготовка плана его реализации отдана правительству. Экс-глава МИДа опасается, что всё «утонет» в бюрократии, и кабмин не сможет правильно организовать работу украинских спецслужб, чем на самом деле должен заниматься Совет Национальной безопасности и обороны.

По оценке Сергея Цекова, при нынешней власти Киев не решится на какие-либо реальные шаги в плане попыток вернуть под свою юрисдикцию Крым.

«То, что они пишут, это всё останется на бумаге. Даже, если они соберут «Крымскую платформу» (международный саммит, на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма. - прим. НСН) – посидят, поговорят, это ничего не изменит. Крым как есть в составе России, так и будет. Это всё имитация какой-то деятельности, направленной на возвращение полуострова, как они говорят. Такая политика, в принципе, не может привести ни к каким результатам – Крым уже никогда не вернётся в состав Украины!» - отметил собеседник Telegram-канала «Радиоточка НСН».

По словам представителя Крыма в Совете Федерации, такого рода решениями, как подписание Стратегии «деоккупации», действующий президент Украины Владимир Зеленский пытается подтянуть свой значительно упавший рейтинг.

«Согласно социологическим опросам, более 60% граждан Украины хотят, чтобы Крым вернулся под крыло Киева каким-то образом. Поэтому Зеленский пытается играть на таких настроениях. В том же русле идут все эти разговоры о "деолигархизации". Вся его политика сводится к популизму, что нравится народу, обслуживанию националистов, которые готовы воевать за возвращение Крыма, и продвижению интересов других государств, в первую очередь, США. Всё нацелено на это, а не на благополучие Украины. Есть опасность и диверсионных вылазок в Крыму, мы постоянно слышим о задержаниях, но в этом плане наши спецслужбы работают хорошо», - заключил российский сенатор.