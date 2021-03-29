«Посиделки» за Крым. В Совфеде не поверили в украинский план «деоккупации»
Сенатор от Крыма уверен, что максимум, на что способен Киев по своей «бумажной» стратегии возвращения полуострова - это диверсии, которые отобьют российские спецслужбы.
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» назвал главной ошибкой Киева в отношении полуострова полный отрыв от реальности.
«Они действительную ситуацию не оценивают - не понимают, что Крым уже никогда не вернётся в состав Украины. Исходя из этого, они должны были бы строить свою внутреннюю и внешнюю политику. Однако у них не получается быть реалистами, Киев заигрывает со своими националистами украинскими, вся стратегия направлена только на них. Обслуживают интересы и других государств, тех же США. Они работают не на Украину, а на людей, которые либо разрушают её, либо используют её как орудие против России», - подчеркнул сенатор.
Накануне бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что фундаментальный просчёт новой киевской Стратегии деоккупации и реинтеграции полуострова в том, что подготовка плана его реализации отдана правительству. Экс-глава МИДа опасается, что всё «утонет» в бюрократии, и кабмин не сможет правильно организовать работу украинских спецслужб, чем на самом деле должен заниматься Совет Национальной безопасности и обороны.
По оценке Сергея Цекова, при нынешней власти Киев не решится на какие-либо реальные шаги в плане попыток вернуть под свою юрисдикцию Крым.
«То, что они пишут, это всё останется на бумаге. Даже, если они соберут «Крымскую платформу» (международный саммит, на котором Киев планирует обсудить вопрос возвращения Крыма. - прим. НСН) – посидят, поговорят, это ничего не изменит. Крым как есть в составе России, так и будет. Это всё имитация какой-то деятельности, направленной на возвращение полуострова, как они говорят. Такая политика, в принципе, не может привести ни к каким результатам – Крым уже никогда не вернётся в состав Украины!» - отметил собеседник Telegram-канала «Радиоточка НСН».
По словам представителя Крыма в Совете Федерации, такого рода решениями, как подписание Стратегии «деоккупации», действующий президент Украины Владимир Зеленский пытается подтянуть свой значительно упавший рейтинг.
«Согласно социологическим опросам, более 60% граждан Украины хотят, чтобы Крым вернулся под крыло Киева каким-то образом. Поэтому Зеленский пытается играть на таких настроениях. В том же русле идут все эти разговоры о "деолигархизации". Вся его политика сводится к популизму, что нравится народу, обслуживанию националистов, которые готовы воевать за возвращение Крыма, и продвижению интересов других государств, в первую очередь, США. Всё нацелено на это, а не на благополучие Украины. Есть опасность и диверсионных вылазок в Крыму, мы постоянно слышим о задержаниях, но в этом плане наши спецслужбы работают хорошо», - заключил российский сенатор.
Украинская стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма определяет комплекс дипломатических, военных, экономических и других мер, которые будут направлены на возвращение Киевом контроля над полуостровом. Предполагается, что «Крымская платформа» должна стать ключевым внешнеполитическим инструментом для консолидации международных усилий по данному вопросу.
Документ был принят ранее СНБО. Киев, в частности, планирует фиксировать «нарушения прав человека» в Крыму, взыскать в международных судах экономический ущерб от потери территории, обеспечить жителям полуострова доступ к своим учебным заведениям.
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