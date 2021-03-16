Крадущийся Китай, затаившийся Запад. Когда в мире признают российский Крым
Если для России вопрос Крыма решён окончательно и бесповоротно, то странам Запада потребуется много времени, чтобы признать свершившийся факт, считают эксперты.
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт назвал причину отказа Запада признавать Крым частью России. В интервью РИА Новости он пояснил, что для этого потребуется смена политических элит. И, к тому же, Западу тогда придется отказаться от планов расширения НАТО на восток и признать полное поражение своей военно-политической доктрины.
Не так давно глава Белого дома Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским и продолжат работать над привлечением России к ответственности за «аннексию» полуострова. Политолог Александр Рар, в свою очередь, в эфире НСН предположил, что Крым ждет судьба Северного Кипра.
«Байден, конечно, должен дежурно говорить, что Штаты не признают, что Штаты будут нажимать, что России Крым не простят и так далее. Но я думаю, что уже в ближайшие годы с Крымом будет та же ситуация, как и с Северным Кипром, который фактически относится к Турции, никто этого не признает, но никто и санкции против Турции не вводит. И ситуация, в принципе, давным-давно стабилизировалась и успокоилась», – сказал он.
И пока Запад вводит новые санкции, грозя Москве всеми возможными политическими и финансовыми ограничениями, Китай уже рассматривает Крым как сферу инвестиций и сотрудничества.
10 марта 2021 года на полуостров прибыла группа топ-менеджеров Пекинской экспортно-импортной торговой компании во главе с председателем совета директоров Чжао Кай для участия в круглом столе «Китай и Крым: новый вектор экспортного партнерства 2021».
Директор Центра стратегических исследований Китая РУДН, руководитель Школы востоковедения Высшей школы экономики, профессор Алексей Маслов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Китай отдает приоритет экономике, а не политике.
«Уже несколько лет Китай "подбирался" к Крыму, рассматривался и туризм, поставки продукции сельского хозяйства в Китай. Всё это выгодно обеим сторонам. Пекин аккуратно относился к вопросу полуострова, но сейчас началась подвижка. Связано ли это с ответом для Украины? Нет! Китай никогда не отвечает ударом на удар, выстраивая долгосрочную экономическую политику», - отметил эксперт.
Что касается самой Украины, то она не теряет надежд вернуть полуостров, более того, озвучивает идеи реализации этого «камбэка». Так глава МИД страны Дмитрий Кулеба заявил, что это стратегия «деоккупации» полуострова, которую ранее принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), и объединение усилий стран-союзников на базе международной площадки «Крымская платформа». И синергия: «восстановление международного права и, как следствие, полного украинского суверенитета» над полуостровом, объяснил украинский дипломат.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в эфире НСН заявила, что любые заявления украинской власти выглядят исключительно «политической профанацией».
«В таких политических реалиях любая политическая платформа, в том числе крымская, о которой сегодня пытаются говорить украинские политики, является очередным политическим фарсом в подзатянувшейся украинской трагикомедии. Никаких последствий быть не может, потому что Украина не является сегодня субъектом международных отношений. Она является лишь инструментом в геополитической игре серьезных геополитических партнеров», - сказала Ковитиди.
Крым, устав от провокаций Киева, привлек юристов-международников для формирования первого иска против Украины из-за перекрытия Северо-Крымского канала. Как сообщил РИА Новости первый вице-спикер парламента региона Ефим Фикс, глава парламента Крыма Владимир Константинов дал поручение подсчитать ущерб. Он также заявил о намерении инициировать обращение в Генпрокуратуру РФ о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида на организаторов водной блокады полуострова.
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