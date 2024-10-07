По словам бывшего премьера, по воле украинского правительства преступники, отдававшие приказы об этнических чистках, становятся героями, в их честь называют улицы, им ставят памятники.

Миллер отметил, что в ЕС не могут вступить государства с националистической идеологией, присущей Украине.

Ранее глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что переговоры о вступлении в Европейский союз могут начаться в 2024 году.

