Отказ от националистической идеологии назвали условием для членства Украины в ЕС

Для вступления в Евросоюз Украине необходимо прекратить восхвалять националистов. Об этом в эфире радиостанции Radio Zet заявил экс-глава польского правительства Лешек Миллер.

ЕС официально объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении

По словам бывшего премьера, по воле украинского правительства преступники, отдававшие приказы об этнических чистках, становятся героями, в их честь называют улицы, им ставят памятники.

Миллер отметил, что в ЕС не могут вступить государства с националистической идеологией, присущей Украине.

Ранее глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что переговоры о вступлении в Европейский союз могут начаться в 2024 году.

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ФОТО: РИА Новости
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