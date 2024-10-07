Отказ от националистической идеологии назвали условием для членства Украины в ЕС
Для вступления в Евросоюз Украине необходимо прекратить восхвалять националистов. Об этом в эфире радиостанции Radio Zet заявил экс-глава польского правительства Лешек Миллер.
По словам бывшего премьера, по воле украинского правительства преступники, отдававшие приказы об этнических чистках, становятся героями, в их честь называют улицы, им ставят памятники.
Миллер отметил, что в ЕС не могут вступить государства с националистической идеологией, присущей Украине.
Ранее глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе не исключил, что переговоры о вступлении в Европейский союз могут начаться в 2024 году.
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