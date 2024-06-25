ЕС официально объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении
Евросоюз официально объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении, передает ТАСС.
25 июня в Люксембурге открылось первое заседание Межправительственной конференции ЕС-Украина. Переговоры о приеме страны в ЕС не ограничены по времени и не задают никаких конкретных сроков для вступления.
До этого Совет ЕС утвердил на министерском уровне начало переговоров 25 июня о вступлении Украины и Молдавии в союз. Тогда глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил все шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, однако отметил, что Будапешт не намерен препятствовать процессу, передает «Радиоточка НСН».
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