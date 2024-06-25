ЕС официально объявил о формальном начале переговоров с Украиной о вступлении

До этого Совет ЕС утвердил на министерском уровне начало переговоров 25 июня о вступлении Украины и Молдавии в союз. Тогда глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев выполнил все шаги, необходимые для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, однако отметил, что Будапешт не намерен препятствовать процессу, передает «Радиоточка НСН».

