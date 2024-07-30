В Грузии допустили начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году
30 июля 202400:17
Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди» не исключил, что переговоры о вступлении в Европейский союз могут начаться в этом году.
По словам премьера, продолжение конфликта вокруг Украины снижает вероятность, однако и в таких условиях «все возможно в этом году». Кобахидзе отметил, что процесс открытия переговоров о членстве Грузии в Евросоюз является полностью техническим.
Ранее ЕС приостановил процесс интеграции Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru