В Грузии допустили начало переговоров о вступлении в ЕС в этом году

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телекомпании «Имеди» не исключил, что переговоры о вступлении в Европейский союз могут начаться в этом году.

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По словам премьера, продолжение конфликта вокруг Украины снижает вероятность, однако и в таких условиях «все возможно в этом году». Кобахидзе отметил, что процесс открытия переговоров о членстве Грузии в Евросоюз является полностью техническим.

Ранее ЕС приостановил процесс интеграции Грузии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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