Отец угнавшего на Украину вертолет летчика обвинил в произошедшем мать военного

По признанию отца, он сел в тюрьму незадолго до рождения Кузьминова. Он впервые увиделся с сыном, когда тот уже достиг совершеннолетия и учился в Сызранском авиационном училище. После угона вертолета к нему пришли следователи.

«Когда ко мне приезжали из Следственного комитета и сказали, что вертолет исчез с радара - возможно, побег, - я почему-то сразу подумал, что это мамино воспитание. У нее всегда на первом месте были финансы - это было самое главное, а не принципы божьи, человеческие», - пояснил биологический отец.

Ранее СМИ выяснили личности экипажа угнанного самолета. Вместе с летчиком на борту были два сослуживца по имени Никита и Хуршед, их фамилии не раскрываются. По признанию Кузьминова, они были ликвидированы украинскими войсками.