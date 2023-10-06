Отец угнавшего на Украину вертолет летчика обвинил в произошедшем мать военного
Отец военного летчика Максима Кузьминова, который угнал российский вертолет на сторону Украины, рассказал RT, что не занимался воспитанием своего сына, и, узнав о произошедшем, счел влияние матери определяющим фактором в этой истории.
По признанию отца, он сел в тюрьму незадолго до рождения Кузьминова. Он впервые увиделся с сыном, когда тот уже достиг совершеннолетия и учился в Сызранском авиационном училище. После угона вертолета к нему пришли следователи.
«Когда ко мне приезжали из Следственного комитета и сказали, что вертолет исчез с радара - возможно, побег, - я почему-то сразу подумал, что это мамино воспитание. У нее всегда на первом месте были финансы - это было самое главное, а не принципы божьи, человеческие», - пояснил биологический отец.
Ранее СМИ выяснили личности экипажа угнанного самолета. Вместе с летчиком на борту были два сослуживца по имени Никита и Хуршед, их фамилии не раскрываются. По признанию Кузьминова, они были ликвидированы украинскими войсками.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минсельхоз: в ряде регионов страны цены на топливо для аграриев не снизились
- Путин принял приглашение Мирзиёева посетить Узбекистан
- Родившийся в Московском зоопарке детеныш панды открыл глаза
- Нидерланды выделят Украине четвертый пакет помощи на €100 млн
- Депутат Саралиев заявил, что России передали тела 60 погибших в зоне СВО
- Артемий Лебедев извинился перед Кадыровым
- Светлана Лобода проиграла суд автору хита «К чёрту любовь» Олегу Влади
- «НАШЕ Радио» начало вещание в Спасске-Дальнем
- Украина вышла из договора с РФ и Белоруссией по борьбе с преступностью
- Летевший из Москвы в Ташкент мужчина умер на борту самолета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru