Отец Кузьминова об убийстве летчика: Предателей никто не уважает

Отец перегнавшего на Украину вертолет Ми-8 Максима Кузьминова заявил, что его сына «убрали». Такое мнение он выразил в разговоре с журналистами RT.

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По словам Кузьминова-старшего, предателей не уважают «ни враги, ни свои», а организатором преступления над бывшим российским военнослужащим является Украина.

Он также уличил мать летчика в причастнсоти к предательству, потому что, по мнению, отца, ее «кто-то завербовал» за границей.

Ранее соседи убитого Кузьминова рассказали о жизни перебежчика в Испании, их слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из телетрансляции
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