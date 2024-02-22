Отец Кузьминова об убийстве летчика: Предателей никто не уважает
Отец перегнавшего на Украину вертолет Ми-8 Максима Кузьминова заявил, что его сына «убрали». Такое мнение он выразил в разговоре с журналистами RT.
По словам Кузьминова-старшего, предателей не уважают «ни враги, ни свои», а организатором преступления над бывшим российским военнослужащим является Украина.
Он также уличил мать летчика в причастнсоти к предательству, потому что, по мнению, отца, ее «кто-то завербовал» за границей.
Ранее соседи убитого Кузьминова рассказали о жизни перебежчика в Испании, их слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Волгоградской области опрокинулся большегруз с селитрой
- ВСУ обстреляли кассетными снарядами поселок в Брянской области
- Поклонская прошла аттестацию в Генпрокуратуре
- Володин назвал фатальными последствия применения ядерного оружия
- Медведчук отрекся от арестованной в Хорватии яхты Royal Romance
- На Солнце произошли две сильнейшие вспышки
- Опрос: 80% психологов не согласны с законопроектом о психологической помощи в РФ
- СМИ: Байден поддержит премьера Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО
- В Госдуму внесли законопроект о возможности отзывать мэров через «Госуслуги»
- Отец Кузьминова об убийстве летчика: Предателей никто не уважает
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru