Отец Кузьминова об убийстве летчика: Предателей никто не уважает

По словам Кузьминова-старшего, предателей не уважают «ни враги, ни свои», а организатором преступления над бывшим российским военнослужащим является Украина.

Он также уличил мать летчика в причастнсоти к предательству, потому что, по мнению, отца, ее «кто-то завербовал» за границей.

Ранее соседи убитого Кузьминова рассказали о жизни перебежчика в Испании, их слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

