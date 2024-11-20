«Останутся на десятилетия»: К чему приведет одобрение США «запрещенных» мин для ВСУ
Алексей Подберезкин заявил НСН, что мины «Лепестки», которые ВСУ активно используют на Донбассе, считаются разновидностью противопехотных мин.
Противопехотные мины не извлекают десятилетиями, страдают сотни тысяч мирных граждан, заявил военный эксперт Алексей Подберезкин в разговоре с НСН.
Президент США Джо Байден разрешил поставки Украине противопехотных мин, чтобы сдержать наступление российских войск, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник. Согласно Оттавской конвенции ООН, противопехотные мины запрещено применять. Украина подписала соглашение в 1999 году, ратифицировав его в 2005 году. Договор подписали большинство стран мира, но Россия и США не являются участниками конвенции. Подберезкин рассказал, к чему это приведет.
«Эти мины практически нельзя извлечь, ими нашпиговали весь мир настолько, что потом десятилетиями их не извлечь было. От этого страдают гражданские, это целая проблема. В странах Индокитая уже после окончания войны сотни тысяч людей остались без конечностей, то же самое в Африке. Есть понимание того, что этого надо избегать, но в реальности не получается. На договор и соглашение всем всё равно. Мины «Лепестки», которые ВСУ активно используют на Донбассе – это просто разновидность. Это антигуманное средство, оно не носит избирательный характер, направлено против любых людей, включая детей, стариков, малоподвижных граждан. Это запрещенная вещь, это оружие должно было быть изъято. В России его изъяли из обращения, а на Украине – нет», - рассказал он.
Подберезкин объяснил, почему США разрешили Украине использовать такой антигуманный метод «защиты».
«С точки зрения обороны любые минные заграждения – это очень эффективный метод. Чтобы убрать эти мины, нужно как минимум пустить машины, которые будут их ликвидировать. Таких машин мало, а их тоже могут подбить. В некоторых случаях до половины потерь бронетехники приходится именно на минные заграждения. А противопехотные мины в большей степени направлены на личный состав, без рук и ног можно остаться», - заключил собеседник НСН.
Украина неоднократно нарушала Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, заявил ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR) Марк Хизней, передает «Радиоточка НСН».
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