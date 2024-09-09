«От них бы ничего не осталось!»: Россиян призвали не приближаться к похожим на мины предметам

При обнаружении предметов, похожих на мины, ни в коем случае не нужно к ним приближаться, необходимо вызвать спасателей по телефону 112, заявил заслуженный спасатель России, замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что морская мина, выброшенная на берег предположительно в Сочи, оказалась муляжом морской мины. Видео, на котором отдыхающие вытаскивают на пляж «боеприпас», опубликовано в Telegram-канале «Радиоточка НСН». Власти Сочи опровергли информацию об обнаружении морской мины и заявили, что локация на видео не соответствует сочинскому побережью. В региональном МВД также не получали сообщений о находке.