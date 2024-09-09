«От них бы ничего не осталось!»: Россиян призвали не приближаться к похожим на мины предметам
Нужно оградить зону ярким материалом, палками и проследить, чтобы никто не подходил к подозрительному предмету, отметил в эфире НСН Сергей Щетинин.
При обнаружении предметов, похожих на мины, ни в коем случае не нужно к ним приближаться, необходимо вызвать спасателей по телефону 112, заявил заслуженный спасатель России, замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что морская мина, выброшенная на берег предположительно в Сочи, оказалась муляжом морской мины. Видео, на котором отдыхающие вытаскивают на пляж «боеприпас», опубликовано в Telegram-канале «Радиоточка НСН». Власти Сочи опровергли информацию об обнаружении морской мины и заявили, что локация на видео не соответствует сочинскому побережью. В региональном МВД также не получали сообщений о находке.
«Чтобы определить, насколько взрывоопасен предмет, есть саперы. Ни в коем случае вот такие взрывоопасные предметы трогать и подходить к ним нельзя, тем более вытаскивать их на берег, как ребята там занимались непонятно чем. Хорошо то, что эта мина, которая была, она, условно говоря, учебная... А так вариант того, что от них там ничего бы не осталось, был довольно высокий. В наше время, довольно непростое, любой предмет, который вы находите на берегу, на отдыхе и так далее, не брать в руки, не толкать ногами, не пытаться изучить его и узнать, что это такое, как оно устроено. Потому что могут быть различные диверсионные акты», – сказал Щетинин.
Он отметил, что необходимо оградить зону и проследить, чтобы никто не подходил к подозрительному предмету.
«Нужно позвонить в 112, диспетчер уточнит информацию, заведет карточку, ее отправит по разным службам, которые обязаны на это реагировать. В Московской области очень часто проходят сообщения, когда люди ходят по лесу и обнаруживают взрывоопасный предмет еще времен Великой Отечественной войны. Сразу сообщают в 112, информация идет нам, наша группа разминирования работает, и армейская группа, и Росгвардии группа. Это специалисты, которые знают, как вести себя, как работать с этими взрывоопасными предметами. Желательно оградить зону ярким материалом, какими-нибудь палками и проследить, чтобы никто не проходил к этому предмету», – добавил собеседник НСН.
Ранее на пляже в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных боеприпаса. МЧС РФ сообщало, что боеприпасы уничтожат на месте путем контролируемого подрыва, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швеция выделила Киеву пакет помощи на 440 миллионов долларов
- «Я ею болею»: Арбенина анонсировала выход одной из своих лучших песен
- В Минобороны Румынии заявили, что нашли обломки российского БПЛА в стране
- Радио Jazz объявило состав жюри премии «Все цвета джаза»
- Обвиняемого по делу главного кадровика МО Кузнецова оставили под стражей
- Чиновнику в Курске объявили выговор за баннер с военным ВСУ
- Опрос: Порядка 29% россиян перерабатывают каждый или почти каждый день
- Гендиректора «Кинопоиска» оштрафовали по делу о пропаганде педофилии
- Россиянку приговорили к 450 часам работ за осквернение Вечного огня в Сочи
- Лавров: Запад не хочет договариваться по-честному
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru