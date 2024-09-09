«От них бы ничего не осталось!»: Россиян призвали не приближаться к похожим на мины предметам

Нужно оградить зону ярким материалом, палками и проследить, чтобы никто не подходил к подозрительному предмету, отметил в эфире НСН Сергей Щетинин.

При обнаружении предметов, похожих на мины, ни в коем случае не нужно к ним приближаться, необходимо вызвать спасателей по телефону 112, заявил заслуженный спасатель России, замначальника «Мособлпожспаса» Сергей Щетинин в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что морская мина, выброшенная на берег предположительно в Сочи, оказалась муляжом морской мины. Видео, на котором отдыхающие вытаскивают на пляж «боеприпас», опубликовано в Telegram-канале «Радиоточка НСН». Власти Сочи опровергли информацию об обнаружении морской мины и заявили, что локация на видео не соответствует сочинскому побережью. В региональном МВД также не получали сообщений о находке.

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«Чтобы определить, насколько взрывоопасен предмет, есть саперы. Ни в коем случае вот такие взрывоопасные предметы трогать и подходить к ним нельзя, тем более вытаскивать их на берег, как ребята там занимались непонятно чем. Хорошо то, что эта мина, которая была, она, условно говоря, учебная... А так вариант того, что от них там ничего бы не осталось, был довольно высокий. В наше время, довольно непростое, любой предмет, который вы находите на берегу, на отдыхе и так далее, не брать в руки, не толкать ногами, не пытаться изучить его и узнать, что это такое, как оно устроено. Потому что могут быть различные диверсионные акты», – сказал Щетинин.

Он отметил, что необходимо оградить зону и проследить, чтобы никто не подходил к подозрительному предмету.

«Нужно позвонить в 112, диспетчер уточнит информацию, заведет карточку, ее отправит по разным службам, которые обязаны на это реагировать. В Московской области очень часто проходят сообщения, когда люди ходят по лесу и обнаруживают взрывоопасный предмет еще времен Великой Отечественной войны. Сразу сообщают в 112, информация идет нам, наша группа разминирования работает, и армейская группа, и Росгвардии группа. Это специалисты, которые знают, как вести себя, как работать с этими взрывоопасными предметами. Желательно оградить зону ярким материалом, какими-нибудь палками и проследить, чтобы никто не проходил к этому предмету», – добавил собеседник НСН.

Ранее на пляже в Севастополе нашли три неразорвавшихся кассетных боеприпаса. МЧС РФ сообщало, что боеприпасы уничтожат на месте путем контролируемого подрыва, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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