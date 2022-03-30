Основатель «Азова» Билецкий признал, что многие боевики являются националистами

Многие из бойцов полка «Азов» (запрещен в России), участвующего в боевых действиях на Украине, являются националистами. Об этом заявил основатель нацбата, экс-депутат Верховной рады Андрей Билецкий в интервью Financial Times.

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По словам Билецкого, боевики «Азова» играют ведущую роль «в самых серьезных сражениях» и являются «хребтом» обороны Мариуполя, отмечает РИА ФАН.

Основатель «Азова» добавил, что большинство жителей Украины поддерживают националистические настроения и почитают идеолога украинского национализма Степана Бандеру, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НационалистыУкраина
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