«Ошибся в оценках?»: Генерал Заварзин призвал разобраться в увольнении командующего Попова
Член комитета Госдумы по обороне в эфире НСН заявил, что не стоит «нападать» на генерала раньше времени, нужно разобраться, что он говорил и почему.
В рамках спецоперации необходимо прислушиваться ко всем заявлениям участников боевых действий, разные взгляды на вещи – это нормальная ситуация, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Виктор Заварзин в разговоре с НСН.
Накануне член комитета ГД по обороне Андрей Гурулев опубликовал аудиообращение экс-командующего 58-й общевойсковой армией генерал-майора Ивана Попова с позывным «Спартак» к своим бойцам. Попов рассказывает, что доложил армейскому начальству о проблемах на фронте, после чего его отстранили. Официальных комментариев от Минобороны не последовало. Заварзин призвал не «нападать» на генерала раньше времени.
«Это заявление частного характера, разные суждения есть, идут военные действия. Будут разбираться, правильно или неправильно. К каждому высказыванию надо прислушиваться, делать определенные выводы. Я пока эту историю не изучал. Каждый человек для нас потеря, каждый генерал. Больше года идет спецоперация, нужны различные категории военнослужащих. У нас выросла хорошая плеяда командиров, молодых генералов толковых. Поэтому я не сужу, не думаю, что нужно нападать на того, кто что-то сказал. Каждый случай требует индивидуального подхода. Может, в суждениях ошибка, может, в оценках. Надо разбираться», - рассказал он.
Первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак уже сообщил, что обращение Попова было непубличным и утекло из закрытых чатов. «Совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остаётся вне политики», - написал Турчак.
Ранее СМИ сообщали, что генерал армии Сергей Суровикин был задержан после неудавшегося мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал Telegram-каналу Shot, что генерал армии Сергей Суровикин в настоящее время отдыхает. В Минобороны ситуацию не комментировали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru