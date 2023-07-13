«Ошибся в оценках?»: Генерал Заварзин призвал разобраться в увольнении командующего Попова

«Это заявление частного характера, разные суждения есть, идут военные действия. Будут разбираться, правильно или неправильно. К каждому высказыванию надо прислушиваться, делать определенные выводы. Я пока эту историю не изучал. Каждый человек для нас потеря, каждый генерал. Больше года идет спецоперация, нужны различные категории военнослужащих. У нас выросла хорошая плеяда командиров, молодых генералов толковых. Поэтому я не сужу, не думаю, что нужно нападать на того, кто что-то сказал. Каждый случай требует индивидуального подхода. Может, в суждениях ошибка, может, в оценках. Надо разбираться», - рассказал он.

Первый зампредседателя Совфеда Андрей Турчак уже сообщил, что обращение Попова было непубличным и утекло из закрытых чатов. «Совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остаётся вне политики», - написал Турчак.

Ранее СМИ сообщали, что генерал армии Сергей Суровикин был задержан после неудавшегося мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал Telegram-каналу Shot, что генерал армии Сергей Суровикин в настоящее время отдыхает. В Минобороны ситуацию не комментировали, передает «Радиоточка НСН».

