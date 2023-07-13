В ОНК заявили, что генерала Суровикина нет в «Матросской тишине» и «Кремлевском централе»

Ранее СМИ сообщили, что генерал якобы содержится в столичном СИЗО.

«На этой неделе посетил СИЗО-6, СИЗО-1/77 ("Матросская тишина"), СИЗО-1/99 ("Кремлевский централ") и СИЗО-4. Уточняли по Суровикину. Нет его», — написал Мельников в своем Telеgram-канале.

Секретарь ОНК отметил, что вряд ли Суровикин находится в каком-либо месте принудительного содержания, поскольку данный факт «очень сложно скрыть».

В конце июня старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявил, что Суровикин участвует в допросах по поводу попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» 24 июня, напоминает «Свободная пресса». Позже в СМИ появлялись слухи о том, что генерал якобы арестован, однако семья Суровикина опровергла эту информацию.

