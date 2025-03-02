Орбан: Знаменитостям платили миллионы за поездку на Украину
2 марта 202502:02
Мировые знаменитости ездили на Украину выражать якобы свое сочувствие, так как им платили за это миллионы долларов и евро, сообщил в эфире телеканала TV2 глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, ситуация с распространением интересов США через USAID — небывалый коррупционный скандал. Премьер-министр отметил, что Венгрия не позволит, чтобы с ней обращались как с «марионеткой на нитках».
Ранее стало известно, что USAID платило голливудским звездам за поездки на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru