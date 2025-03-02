Орбан: Знаменитостям платили миллионы за поездку на Украину

По его словам, ситуация с распространением интересов США через USAID — небывалый коррупционный скандал. Премьер-министр отметил, что Венгрия не позволит, чтобы с ней обращались как с «марионеткой на нитках».

Ранее стало известно, что USAID платило голливудским звездам за поездки на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

